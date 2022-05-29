جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة أنشأت قاعدة بيانات للأصول للمؤسسات الصحفية القومية، كما استطاعت حل مشاكل أصول المؤسسات الصحفية القومية مع الحكومة.





وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه منع المؤسسات الصحفية من الحصول على قروض، متابعا: "المؤسسات الصحفية القومية كان عليها ديون موروثة بسبب القروض". وأوضح أن الهيئة تفاوضت بدفع الديون التجارية على مؤسسات روزاليوسف والأخبار والأهرام، معقبا: "مفيش ديون تجارية على المؤسسات القومية للبنوك ما عدا بنك الاستثمار، أنا عايز أحل المشاكل دى عشان أنطلق إلى الأمام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس «الوطنية للصحافة» لـ الطاهرى: «مفيش ديون تجارية على المؤسسات القومية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.