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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /700749/الوفد-يفتتح-منفذ-بيع-سلع-استهلاكية-في-المنيا

افتتح النائب الوفدي اللواء إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، و رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا منفذ بيع مدعم لجميع السلع الاستهلاكية في مدينة المنيا، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

الوفد يفتتح منفذ بيع سلع استهلاكية في المنيا

و حضر الافتتاح اللواء إيهاب طه رئيس لجنة حزب الوفد في مركز المنيا، وأحمد حمدي نائب رئيس اللجنة وطه عبد الرازق أمين الصندوق ورباب نصر سكرتير عام اللجنة.

وأكد اللواء إيهاب عبد العظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا حرص حزب الوفد على تقديم خطوات جادة لدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء عن كاهله، مشيرًا إلى أن من المقرر تعميم فكرة المنفذ في باقي مراكز المحافظة مساهمة من حزب الوفد في جهود الدولة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الأساسية والمدعمة للمواطنين.

النائب إيهاب عبد العظيم يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

وكان قد رافق النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، و رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في جولته التفقدية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى مركز العدوة بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأكد عبدالعظيم، حرص الحزب على مساندة الدولة المصرية في جهودها المستمرة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، والمساهمة في تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المبادرة، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل بيت الأمة، في ظل جهود الدولة والقيادة السياسية لتطوير نجوع وقرى الريف المصري بالتزامن مع إعلان انطلاق الجمهورية الجديدة.