«دينية الشيوخ» تناقش إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية..صور

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /700747/دينية-الشيوخ-تناقش-إنشاء-فرع-لجامعة-الأزهر-بالإسكندريةصور

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة والنائب سامح الشيمي، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية.

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