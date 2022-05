انت الان تتابع تفاصيل خبر عميل بنك القاهرة يشكو: أوحش كارت مدفوعات في مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:52 مساءً

شكاوي عملاء بنك القاهرة

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"،: "نزلت روحت لقيت الفرع ده بالظبط عبارة عن مكتب L shape عليه ولد وبنت وكمبيوترين مش حابب انخرط في وصفهم لأني مليش عندهم غير خدمة سألت ع المطلوب قالولي مطلوب تعمل إيداع معنا و تدفع رسوم فتح حساب ورسوم البطاقة وربع ساعة والكارت هيشتغل وبالرصيد.. دفعت وخدت الكارت وعشان الحظ ملحقتش أجرب الكارت حتي لأن الساعة عدت ٢ ومشيت".

وتابع: "جيت اطلب من امازون لقيته بيقولولي please enter a valid mastercard or visa or American express card number قولت طيب أجرب ابلكيشن breadfast برضو authentication failed وكارفور كمان رفض يسحب منها not supported فا كلمتهم قولت فيه مشكلة في الاونلاين بافتراض حسن النية ردوا إن لا دة الكارت دة شغال أونلاين و أوفلاين قولتلها إزاي حضرتك منا قدامك جربت ثلاث خدمات نص البلد بتستخدمهم ومش راضي يسحب فا طمنتني إن أكيد دة ظرف عارض وحاجة بسيطة وأنا اتطمنت".

واستكمل: "روحت أجرب من ٤ ماكينات atm آتنين بنك أهلي واتنين cib ورفضوا كلهم وكلهم شغالين وطلع الفنكوش إللي عاملينه دة كارت بلدي مش شغال في أي حتة إلا المرور و احتمال يكون مش شغال فيه كمان".

وقال: "النهاردة بشتكي لخدمة العملاء لتاني مرة و تقولي الكارت شغال و ١٠٠ ١٠٠ قولتلها أومال ليه رفض كل المعاملات دي قللتلي أصل دة error بيحصل إما تحاول تسحب منه كذا مرة قولتلها حضرتك دة كارتي و دي مشترياتي إيه المشكلة إني طلبت اسحب منه قالتي لا أصل دة ايرور معروف حاول تآني بس كمان ٢٤ ساعة قولتلها الكارت دة معمول من يوم الخميس و النهاردة الحد ثم هو آنتو الكارت بتاعكو بيتقمص بعد كام مرة أنا مش فاهم مرة في اليوم ولا أقل عشان مشتعملوش وأنا متأكد إنها كانت مش لاقية رد منطقي بس ردت بكل برود الدنيا و قالت لي حضرتك جرب تآني كمان ٢٤ ساعة حاولت كتير افهم اشمعنا ٢٤ ساعة أو هتفضل المشكلة قائمة لمدة كام ٢٤ ساعة لكن بلا جدوى ومفهمتش إلا إن دة خطأ ملوش علاج الا إنك تفضل تجرب كل ٢٤ ساعة وهيصادف و يشتغل في واحدة منهم".

وعلق : "أنا ايقنت إني بتكلم مع آلة من لحم و دم و إنها مش فاهمة فيه إيه و بتشوف أنا هاروح الفرع مخصوص اصفي الحساب وياريت محدش يتعامل مع ال نصابين دول ونصيحة اشحن الفيزا الشغالة بتاعتك قبل ما تنزل عشان متضطرش تتعامل مع نصابين".