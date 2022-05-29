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محافظ الإسكندرية من مجلس الشيوخ: أرحب بعمل فرع لجامعة الأزهر..وعلى استعداد للتبرع بالأرض اللازمة..فيديو

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /700738/محافظ-الإسكندرية-من-مجلس-الشيوخ-أرحب-بعمل-فرع-لجامعة-الأزهروعلى-استعداد-للتبرع-بالأرض-اللازمةفيديو

رحب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، قائلا: وجود فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية أمر مهم.

دوت الخليج

إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية

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وقدم اللواء محمد الشريف، الشكر للنائبين محمد حمزة و سامح الشيمي، علي الاقتراح بإنشاء فرع لجامعة الأزهر، مضيفا: نحن علي استعداد للتبرع بأي أرض يتم اختيارها وتخصيصها من أجل إنشاء فرع للجامعة بالمحافظة.

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وتابع محافظ الإسكندرية: يوجد 267ألف طالب في احتياج لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، لافتا أنه أي تيسيرات وتسهيلات تتعلق بإنشاء جامعة الأزهر للإسكندرية والتي ستخدم ثلاث محافظات وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ستتم بشكل فوري، مضيفا: نحن علي استعداد كامل من أجل بناء هذه الجامعة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة والنائب سامح الشيمي، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية.  

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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