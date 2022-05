انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إثارتها للجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا.. أبرز المعلومات حول كاميلا كابيلو حصرياً على موقعنا

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول كاميليا كابيو.

كاميلا كابيو تقدم العرض الافتتاحي لنهائي دوري أبطال اوروبا

قدمت كاميلا كابيو العرض الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وليفربول، ودخلت كاميلا كابيو ملعب "ستاد دو فرانس"، الذي يقام عليه العرض على أنغام أغنية Señorita ومن ثم حملتها فرقتها الراقصة لينطلق العرض على أغانيها الشهيرة.

معلومات حول كاميلا كابو

كاميلا هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية كوبية المولد، ولدت Camila Cabello في 3 مارس 1997،كانت كابيو عضوة بفرقة الفتيات فيفث هارموني، والتي تشكلت عبر برنامج ذا إكس فاكتور ثم غادرت الفرقة في ديسمبر 2016.

تبلغ كاميلا كابيو من العمر 25 عامًا حيث إنها من مواليد 3 مارس 1997،ظهرت Camila Cabello، لأول مرة كمغنية منفردة في أغنية تعاونية “I know what you did last summer ” مع المغني الكندي شون مينديز في عام 2015.

أصدرت كابيو ألبومها الفردي الأول كاميلا في 2018، واحتل المرتبة الأولى في بيلبورد 200. أصدرت ثاني ألبوم لها “رومانس” في 2019.

ونشرت المغنية الشابة كاميلا كابيو صورة لها من الكواليس بعد إحياءها حفل مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، وهي صورة أثارت الجدل بشدة بسبب ما ارتدته في الصورة قبل الحفل.

وظهرت كاميلا كابيو المعروف عنها حبها للعبة كرة القدم وهي في كواليس المباراة، وترتدي تي شيرت فريق مانشيستر سيتي وجاكت جلدي أسود، ورفعت يديها بعلامة النصر.

