رسمياً.. محمد صلاح ثانى أفضل لاعب فى دوري أبطال أوروبا موسم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:31 مساءً - حصد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي المركز الثاني فى تصنيف أفضل اللاعبين المشاركين فى دوري أبطال أوروبا، التي اختتمت منافساتها مساء أمس بتتويج ريال مدريد الإسباني باللقب الرابع عشر فى تاريخه بعد ما قاد فريقه لبلوغ نهائي المسابقة.

وحقق محمد صلاح 652 نقطة جمعها الفريق فى دوري أبطال أوروبا، خلف المتصدر الفرنسي الدولي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الذى حقق 832 نقطة بعدما قاد الميرنجي لمنصات التتويج.

ونجح محمد صلاح خلال دوري أبطال أوروبا في تسجيل 8 أهداف وصناعة 2 آخرين ليصل معدل مساهماته في البطولة الى 10 أهداف كاملة.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي..

أفضل لاعب دوري أبطال أوروبا

أفضل لاعب دوري أبطال أوروبا

كريم بنزيما (ريال مدريد): 832 نقطة

محمد صلاح (ليفربول): 562 نقطة

تيبو كورتوا (ريال مدريد): 546 نقطة

فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 498 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 484 نقطة

رياض محرز (مانشستر سيتي): 456 نقطة

لويس دياز (ليفربول): 428 نقطة

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): 392 نقطة

لوكا مودريتش (ريال مدريد): 391 نقطة

راؤول ألبيول (فياريال): 384 نقطة