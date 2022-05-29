7 نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء فى الصيف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مع ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، يكثر استعمال الأجهزة المختلفة التكييفات والمراوح لخفض درجة الحرارة وأيضًا الثلاجات لتبريد المياه وأنواع من الطعام، وهذا ينتج عنه زيادة فى استهلاك الكهرباء وبالتالى ارتفاع قيمة الفاتورة، وهناك نصائح 7 نصائح هامة لخفض استهلاك الكهرباء فى فصل الصيف وفقًا لوكالات.





أولًا: استخدام المصابيح الموفرة. ثانيًا: تقليل استخدام الإضاءة نهارًا. ثالثًا: تشغيل التكييف عند 24 درجة. رابعًا: إزالة الثلج المتراكم فى الثلاجة. خامسًا: عدم تكرار فتح باب الثلاجة طوال اليوم. سادسًا: عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها. سابعًا: عدم ترك السخان مفتوحًا طوال اليوم.

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