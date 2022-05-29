جدة - نرمين السيد - ويتم صرف الحقن وبتكلفة 72 جنيها فقط تحت منظومة التأمين الصحى الشامل بدلا من 720 جنيها فى القطاع الخاص. وتصرف الحقن بعد الكشف بعيادة متابعة الحمل وإجراء التحاليل المطلوبة بمستشفى إيزيس التخصصى للنساء والتوليد بالأقصر. يأتى ذلك فى إطار توفير جميع الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ72 جنيها.. صرف حقن الـRH بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر ضمن التأمين الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.