خطوات تقديم تظلم على نتائج الشهادة الإعدادية.. (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلمات على النتيجة الشهادة الإعدادية، لمن يريد تقدم تظلم حال شكوكهم أنه حدث خطأ أثناء عملية التصحيح، وأنهم يستحقون درجات أعلى.





ويوضح الإنفو جراف التالى خطوات تقديم تظلم على نتائج الشهادة الإعدادية: ويجب أن يوقع ولى الأمر على إقرار بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله، مع إرفاق صورتين من بطاقته الشخصية، وفى حالة ثبات أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.

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