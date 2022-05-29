إعلان موعد فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة من بيت الوطن للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجزار - فى بيان للوزارة - أن الموقع الإلكترونى تم غلقه فى تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم لتحديث البيانات، على أن يكون متاحاً للراغبين فى الحجز اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء، وكذلك كراسة الشروط ومواقع الأراضى والوحدات المطروحة فى ذات التوقيت، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال التحويلات اعتبارا من صباح غد الاثنين متضمنة كود الحجز، فيما سيتم ترحيل أى تحويلات ترد قبل هذا التوقيت لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وقال "إن مجلس الوزراء سبق وأن وافق على طرح جديد بالمرحلة الثامنة بالمشروع، حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية الوزارة واللوائح السارية بالهيئة"، مبينا أن الطرح يشمل قطع أراضى سكنية للأفراد، وقطع أراضى بنشاط مختلط، وأراضى مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر، فوق المتوسط، متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص وربطهم بوطنهم الأم.

ومن جهته، أوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن على راغبى الحجز إتباع التعليمات التالية والموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، مشددا على أنه يرجى التأكد أثناء عملية الدخول من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، حيث أنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ ثلاث مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب، وهو الأمر الذى يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة "اتصل بنا" ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى.

وأشار إلى أنه لتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، ليتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع، مع العلم أن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، كما أن هناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.

وبين أنه يتم طرح قطع الأراضى السكنية للأفراد فى تسع مدن جديدة هى: (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، السادات)، وقطع أراضى بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بأربع مدن جديدة (القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة "المقصد"، ومدينة المنصورة الجديدة.

وقال "إن المرحلة الثامنة تتضمن أيضاً طرح وحدات سكنية فاخرة بالمشروعات التالية: (داون تاون العلمين، الحى اللاتينى، أبراج صوارى، مدينتى، وحدات بمشروع "JANNA") بمدن (دمياط، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، والحى السكنى الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط، متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجرى العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

ولفت إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز طبقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى، كما يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، على أن يحظر الإيداع النقدى بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

كما أوضح أنه سيتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، ولا يسمح بالاستفادة بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة، على أن يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ20 يوما، بالإضافة إلى السماح لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة بإمكانية الحجز بالمرحلة الثامنة، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة، وسيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال.

وشدد على أنه لن يتم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر، سواء للحاجز نفسه أو للغير، إلا بعد الانتهاء من التخصيص فى حالة إذا كانت هناك وحدات أو أراض متبقية.

وأكد أنه يتم تسجيل التحويلات الواردة قبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس مع عدم السماح بتعديل أى حجز تم تأكيده على الموقع، فيما سيتم السماح بإمكانية تعديل الرغبة بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة للذين لم يتم تأكيد الحجز لهم، حيث سيتم إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات، وسيتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى.