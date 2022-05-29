الخميس .. «التراث الوطنى» تنظم معرضا بذكرى دخول العائلة المقدس لمصر

جدة - نرمين السيد - تنظم جمعية إحيـاء التـراث الوطنى "نهرًا" بالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث المصرى، مساء الخميس المقبل، معرضًا بعنوان "بصمات على أرض المحروسة من وحى رحلة العائلة المقدسة لمصر"، بفندق سونستا بصلاح سلام، فى إطار الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر.





ويشارك فى المعرض عدد كبير من الفنانين هم : "إیناس سعد، نشأت مشرقی، وإسحق حنا، وفیفی خطاب، وإیمان إدوار، وشاهندا مجاهد، وريتا زكريا، وناجی قدسی، وهدى العجيزى، وتغريد فوزی، وياسر المطراوى، وجوزيف الجاموسى، وكرستينا قلته، وإيفلين جورج، ونعمة محمد، وجیمی حشمت، وتغريد يوسف، ومحمود خورشید، وجيهان الصبان، وأمانی نافع، وآدمون کامل، وهشام عزام، وإلهام بكر، وشريف الجلاد، ومارينا شنودة، وكيرلس القطشة، وإيهاب شاكر، ونصر لطيف، وفارس غبور".

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