812 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أدى 812 ألفا و179 طالباوطالبة بالدبلومات الفنية نظام الثلاث والخميس سنوات، صباح اليوم، الامتحان فى 77 مادة امتحانية "73 مواد فترة أولى- 4 مواد فترة ثانية"، داخل 3076 لجنة فى ثانى أيام الامتحانات التحريرية "الدور الأول" للعام الدراسى 2021-2022.





زيارة لجان الامتحان

وبحسب بيان صحفى، تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، وهاشم على جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، لجان الامتحانات التحريرية بمحافظة الفيوم، حيث تم زيارة لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية التجارية تعليم، ولجنة مدرسة بنات سنورس الابتدائية تعليم تجارى، ولجنة مدرسة ناصر الثانوية الصناعية العسكرية بنين تعليم، ومدرسة الراضى الابتدائية "تجارى".

وأكد مجاهد أن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الثانى سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

انتظام سير الامتحانات

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول.

وقدم عمارة، واجب العزاء فى فقيد الواجب عبدالرحمن محمد عبد الرحمن، الذى وافته المنية إثر حادث أثناء توجهه لتأدية عمله بلجنة مدرسة كفر شبين للتعليم الأساسى (صناعى) بمحافظة القليوبية.

830 ألفا و753 طالب وطالبة

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسى 2021-2022، 830 ألفا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات "صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج"، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أما عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى 3080 لجنة امتحانية.