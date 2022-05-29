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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700743/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-يعلق-أسوأ-مصرف-وخدمة-عملاء

اشتكى عميل البنك العربي الأفريقي من سواء الخدمات المقدمة، وتجاهل خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولى في حل مشكلتهم أو الرد على استفساراتهم، ويرصد دوت الخليج أبرز آراء عملاء البنك العربي الأفريقي والخدمات التى يحتاجونها.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي في شكواه عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "أسوء بنك وأسوء خدمه عملاء وأسوء كول سنتر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم". خدمة ويسترن يونيون من البنك العربي الأفريقي وتساءل عميل آخر عن خدمة ويسترن يونيون وكيفية تحويل الأموال. ورد موظف خدمة العملاء قائلاً: "يمكن استلام حوالات ويسترن يونيون من خلال فروع البنك العربى الأفريقى الدولى بالدولار الأمريكي أو بالجنية المصري حسب اختيار الشخص الراسل للعملة المراد الاستلام بها وأيضًا يمكنك الإرسال بعملة الدولار الأمريكى فقط ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء على 16430 من داخل مصر / أو الاتصال بـ 0020226733110 من خارج مصر.

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