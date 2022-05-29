محافظ الإسكندرية من مجلس الشيوخ: أرحب بعمل فرع لجامعة الأزهر..وعلى استعداد للتبرع بالأرض اللازمة

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700738/محافظ-الإسكندرية-من-مجلس-الشيوخ-أرحب-بعمل-فرع-لجامعة-الأزهروعلى-استعداد-للتبرع-بالأرض-اللازمة

دوت الخليج

إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية

وقدم اللواء محمد الشريف، الشكر للنائبين محمد حمزة و سامح الشيمي، علي الاقتراح بإنشاء فرع لجامعة الأزهر، مضيفا: نحن علي استعداد للتبرع بأي أرض يتم اختيارها وتخصيصها من أجل إنشاء فرع للجامعة بالمحافظة.

وتابع محافظ الإسكندرية: يوجد 267ألف طالب في احتياج لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، لافتا أنه أي تيسيرات وتسهيلات تتعلق بإنشاء جامعة الأزهر للإسكندرية والتي ستخدم ثلاث محافظات وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ستتم بشكل فوري، مضيفا: نحن علي استعداد كامل من أجل بناء هذه الجامعة.