انت الان تتابع تفاصيل خبر ظهرت.. الآن يمكنك الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 بالرقم القومي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700741/ظهرت-الآن-يمكنك-الاستعلام-عن-نتيجة-قرعة-الحج-السياحي-2022-بالرقم-القومي

أجريت منذ قليل، نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وذلك بحضور الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ولجنة تيسير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة الصياحة والآثار، حيث تم اختيار الفائزين بتأشيرات الحج 2022.

دوت الخليج

ويبحث المتقدمون لتأشيرة الحج السياحي عن نتيجة الرقعة 2022، وكيفية الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم وهل تم اختيارهم ضمن الفائزين بتأشيرات الحج 2022 أم لا؟.

ويمكن معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 في مصر، وذلك عبر الخدمة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة السياحة والآثار وتم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث يمكن للمواطنين من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن تفاصيل نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 وذلك من خلال الرابط التالي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 من خلال الخطوات التالية..

- الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 من هنا - كتابة الرقم القومي أو رقم جواز السفر - الضغط على كلمة استعلام - تظهر لك النتيجة

أسعار الحج السياحي 2022 في مصر

تنقسم رحلات الحج السياحي إلى قسمين المستوى الأول – 5 نجوم

وتتراوح الأسعارفي هذا المستوى، فيه من 177500 جنيه و 157 ألف و 500 جنيه، وتقسم أيضًا كالتالي:

- صف أول مباشرة أما الحرم: يبدأ سعر التأشيرة من 177 ألف و 500 جنيه

- صف ثاني" يبدأ سعر التأشيرة من 257 ألف و 500 جنيه قد بلغ عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 2760 تأشيرة.

المستوى الثاني - الحج الاقتصادي

يبدأ سعر التأشيرة من 82 ألف و 500 جنيه، إلى 92 ألف و 500 جنيه. وبلغ عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى 60440 تأشيرة.

يجب التنويه على أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة تذاكر الطيران، بحسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة والطيران المدني.

ويلزم لحجز تأشيرة الحج، دفع قيمة جدية الحج، التي تكون سعرها 30 ألف جنيه للمستوى الـ 5 نجوم و 20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 ضوابط الحج السياحي

- أن يكون المتقدم للحج السياحي لم سبق له التقدم لأي جهة منظمة للحج هذا العام، فتكون تلك الجهة هي الجهة الوحيدة التي تقدم لها الحج بالطلب.

- تلتزم شركات السياحة بالاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية، إضافة إلى التأكد من حصول المسافر للحاج على كل الأوراق والاشتراطات الصحية التي لا يسمح له بالسفر بدونها.