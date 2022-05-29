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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700737/الشباب-والرياضة-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-معهد-التخطيط-القومي-للتعاون-الاستراتيجي

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد، بشأن التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.

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تضمن البروتوكول التعاون في تنفيذ المشروع القومي "بناء الحساب الفرعي للرياضة في الحسابات القومية" لبيان مدي مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل بين النشء والشباب في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبي "الاقتصاديون الشباب" بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي الصلة، ومنح شهادة اجتياز للبرنامج التدريبي المذكور ، وكذا التعاون في تنفيذ أنشطة علمية في مجالات حوكمة القطاع الرياضي بصفة عامة، والأندية والاتحادات بصفة خاصة، وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح؛ لرفع كفاءة المؤسسات في مجالات الشباب والرياضة، و توفير منحًا وتخفيضات خاصة للعاملين بوزارة الشباب والرياضة في برامج الماجستير المهني والأكاديمي للتخطيط والتنمية، وكذا الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد.

كما تضمن البروتوكول عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تمس المواطنين، وتبادل الثقافة والمعرفة بين المشاركين، وتنفيذ ما يتفق عليه من برامج من أجل التوعية بقضايا التخطيط ببعديه القومي والاستراتيجي عبر البرامج التدريبية قصيرة المدى للشباب والنشء، تنفيذ بحوث ودراسات علمية مشتركة في القضايا المتعلقة باقتصاديات الرياضة والشباب.

الشباب والرياضة توقع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي للتعاون الاستراتيجي

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي عز العرب رئيس قسم الأداء التنفيذي لوحدة السياسات وتطوير الأعمال، وعدد من أعضاء معهد التخطيط القومي.