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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700737/الشباب-والرياضة-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-معهد-التخطيط-القومي-للتعاون-الاستراتيجي
وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد، بشأن التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.
دوت الخليج
تضمن البروتوكول التعاون في تنفيذ المشروع القومي "بناء الحساب الفرعي للرياضة في الحسابات القومية" لبيان مدي مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل بين النشء والشباب في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبي "الاقتصاديون الشباب" بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي الصلة، ومنح شهادة اجتياز للبرنامج التدريبي المذكور ، وكذا التعاون في تنفيذ أنشطة علمية في مجالات حوكمة القطاع الرياضي بصفة عامة، والأندية والاتحادات بصفة خاصة، وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح؛ لرفع كفاءة المؤسسات في مجالات الشباب والرياضة، و توفير منحًا وتخفيضات خاصة للعاملين بوزارة الشباب والرياضة في برامج الماجستير المهني والأكاديمي للتخطيط والتنمية، وكذا الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد.
كما تضمن البروتوكول عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات للتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تمس المواطنين، وتبادل الثقافة والمعرفة بين المشاركين، وتنفيذ ما يتفق عليه من برامج من أجل التوعية بقضايا التخطيط ببعديه القومي والاستراتيجي عبر البرامج التدريبية قصيرة المدى للشباب والنشء، تنفيذ بحوث ودراسات علمية مشتركة في القضايا المتعلقة باقتصاديات الرياضة والشباب.
الشباب والرياضة توقع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي للتعاون الاستراتيجي
حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي عز العرب رئيس قسم الأداء التنفيذي لوحدة السياسات وتطوير الأعمال، وعدد من أعضاء معهد التخطيط القومي.
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