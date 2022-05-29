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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700734/ارفع-رأسك-فوق-مجدي-الهواري-يدعم-محمد-صلاح-بعد-خسارته-دوري-أبطال-أوروبا

حرص المخرج المصري مجدي الهواري على دعم لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، وذلك بعد خسارته دوري أبطال أوروبا.

دوت الخليج يرصد دعم المخرج مجدي الهواري لمحمد صلاح.

مجدي الهواري يساند محمد صلاح

نشر الهواري صورة لصلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بنحبك يا أبو صلاح.. ارفع رأسك".

هجوم مجدي الهواري على محمد صلاح

وكان أطلق المخرج المصري مجدي الهواري النار على لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح بسبب طول فترة مفاوضاته وحثه على حل الخلاف واتخاذ قرار عاجل.

وكتب الهواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إلى محمد صلاح أنت في خطر .. سيأخذ منك كل شيء منك ومن بطلي وأبطال أوروبا ، حتى لقب الهداف “.

وتابع: “لقد حولتم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سوق للأوراق المالية وليس كرة القدم. إنه في مصلحة المتنافسين. قرروا واتخذوا قراركم ، وليس هناك الكثير! لا يوجد أسطورة كرة قدم في العالم. . كل هذا مفضل. في المفاوضات للتوصل الى قرار “.

وأضاف: “امش / اجلس وافعل ما تراه ، لكن اتخذ قرارًا ، لا تحول قصتك إلى صفقة يمكنك أن تربحها وتخسرها. يمنحك من حولك نعمة محدثة. إذا كنت نجمًا عالميًا ، فنحن نشجعك” كرة القدم العالمية قبل ولادتها “.

علق المخرج مجدي الهواري، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، حيث ناشد المقربين منهم التدخل لحل الخلافات بينهم

وقال «الهواري» في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»: «لازم حد طيب يتدخل بين شيرين وحسام حبيب، لازم يحافظوا على اللي كان.. حتي لو كان».

قال المخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، إن خطيب صلاة الجمعة قد يدعو له خلال الصلاة للعودة إلى زوجته أم أبنائه، مشيرا إلى أن أزمة طلاقه أصبحت قضية رأي عام بعد سنوات من الانفصال.

ومازح «الهواري» جمهوره عبر منشور بصفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» قائلا: «حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة، بقى مطلب جماهيري».

كان المخرج مجدي الهواري أجاب عن سؤال طليقته الفنانة غادة عادل وهو: «متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟»، ليرد قائلًا: «في شروط عندي في الجوازة التانية، هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لأنك أم ولادي وبنتي، الحب اللي ما بينا يا غادة ما ماتش».

وأضاف: «إنتي لو اتجوزتي تاني إنتي حرة، وفي بداية مشوارك الفني كان يتم تكريمك كانوا يقولون مجدي الهواري يفرض زوجته على الفن، ولكن مع حصولك على الجوائز أصبحوا يقولون غادة عادل وزوجها المنتج وظهرت موهبتنا عندما عملنا سويا في فيلم (الوتر)».

وكانت غادة عادل قالت إنها لم تكن تعرف طبيعة برنامج «بصراحة مع» ولكن فكرة ظهورها مع طليقها المخرج مجدي الهواري لم تكن تسبب إزعاجا لها.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج «سينماتك» على الفضائية السعودية SBC، أن فكرة مواجهة طليقها وسماعها لما قاله، كان كلامه يدخل إلى قلبها وعقلها، وأنها تأثرت بحديثه رغم قرارها قبل الحلقة أنها لن تتفاعل ولن تبكي وأن كثرة محاولاتها للتماسك هي ما أدت إلى بكائها في النهاية.