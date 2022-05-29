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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700733/مفيش-نصيب-مي-القاضي-تعلن-فسخ-خطوبتها-عقب-3-أشهر-ونصف

أعلنت الفنانة مي القاضي فسخ خطوبتها التي استمرت لـ ثلاثة أشهر ونصف وذلك بشكل مفاجيء بموقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فسخ خطوبة مي القاضي فسخ خطوبة مي القاضي أعلنت الفنانة مي القاضي فسخ خطوبتها بنشرها صورة لها مع خطيبها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلقت على الصورة التي نشرتها قائلة: “الحمدلله..مفيش نصيب”.

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