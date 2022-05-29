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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700732/جامعة- بنها-تمنح-الرائد-أمير-الكومي-درجة-الدكتوراة-في-القانون-بتقدير-ممتاز

منحت جامعة بنها، الرائد أمير الكومي بمباحث القليوبية درجة الدكتوراة بتقدير عام ممتاز في القانون.

دوت الخليج

جامعة بنها تمنح الرائد أمير الكومي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير ممتاز

وحملت رسالة الدكتوراة "بنوك تجميد البويضات، ودراسة في الفقه الإسلامي " والتي تعد أول رسالة دكتوراة بهذا العنوان في مجال البحث العلمي المصري.

وتكونت لجنة المناقشة من كلا من، الدكتور الشحات إبراهيم منصور، استاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الاسبق (رئيسا ومناقشاً)، والدكتور محمد منصور حسن حمزة - استاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب(مشرفاً)، والدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم استاذ الشريعة الاسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق (مشرفاً)، والدكتور محمد كمال مبروك استاذ الشريعة الاسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية( مناقشاً).

وقال “الرائد أمير الكومي”، إن الرسالة تحت شعار الجمهوريه الجديدة إهداء إلي رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه، موضحاً إن بنوك تجميد البويضات فكره جديده اتت بلبنه جديدة في صرح الجمهورية الجديدة.