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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700730/رئيس-صحة-الشيوخ-يطالب-بسرعة-إمداد-مستشفي-القنايات-بالشرقية-بالأجهزة-المطلوبة-لإستكمال-تطويرها

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، خلال إجتماعها اليوم الأحد الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي عضو لجنة الشيوخ بخصوص تطوير مستشفي القنايات.

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رئيس صحة الشيوخ : تم تطوير مستشفي القنايات بجهود المجتمع المدني وتحولت لقبلة لأبناء محافظة الشرقية

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أنه تم تطوير مستشفي القنايات بجهود المجتمع المدني وتحولت لقبلة لأبناء مدينة القنايات ومحافظة الشرقية ، وبالتالي يجب سرعة إمدادها بباقي الأجهزة المطلوبة لإستكمال تطويرها خاصةً أجهزة الأشعة والدوبلر والأشعة المقطعية والعمليات.

ومن جانبة قال هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مستشفي القنايات تستقبل حالياً ثلاثة أضعاف ما كانت تستقبله بالماضي بعد تطويرها وتحتوي علي عناية مركزة للأطفال هي الأحدث بالمحافظة ونسب إشغالها تصل الي ١٠٠٪ ونستقبل حالات من خارج المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أننا مبهورين بما تم انجازه من المجتمع المدني لتطوير هذا المستشفي ولن ندخر جهداً في دراسة كافة إحتياجاتها فوراً ووضعها ضمن خطة الوزارة لتوريد كل ما يلزم من استكمال تجهيزاتها.

ومن جانبة أكد النائب محمد الصالحي، أن مستشفي القنايات بالشرقية، تخدم عدد كبير من المواطنين ونريد من لجنة الصحة الموقرة الدعم اللازم لإستكمالها.

كما أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بما تم انجازه وطالب اعضاء اللجنة من مسئولي الوزارة بسرعة عمل زيارة ميدانية للمستشفي وإعداد تقرير وافي عن إحتياجاتها وجدول زمني لتوريد تلك الإحتياجات.