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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700729/شخصية-سياسية-تورطت-في-قتله-وجن-أخبره-بطريقة-موته-خفايا-ملك-الجيتار-عمر-خورشيد

يصادف اليوم الأحد الموافق له 29 مايو ذكرى وفاة ملك الجيتار عمر خورشيد، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم بعد حادث صدام أثار ضجة كبيرة وخرجت بسببه خفايا وأسرار مثيرة.

دوت الخليج يرصد أسرار حول وفاة عمر خورشيد

سر وفاة عمر خورشيد

كانت وفاة الفنان الراحل عمر خورشيد بسبب دهسه بسيارة بشارع الهرم وكان معه وقتها زوجته والفنانة مديحة كامل وأثناء التحقيقات أكد الشهود أن هذه السيارة كانت تتابعه منذ بداية اليوم.

وحتى وقتنا الحالي تم تقييد القضية والحادث ضد مجهول، ولكن السندريلا سعاد حسني كانت قد كشفت أسرار مقتل خورشيد فى مذكراتها التي كتبتها في لندن وخلالها اتهمت صفوت الشريف بقتله.

وأوضحت أن عمر خورشيد ذهب لمكتب صفوت الشريف باتحاد الإذاعة والتليفزيون وطلب منه الابتعاد عن صديقته سعاد حسني، وعدم التفكير فى تجنيدها لتحقق مؤامراته الدنيئة، ووقتها هدد عمر خورشيد، صفوت الشريف أنه سوف يفضحه ويكشف أمره إذا لم يبتعد عن سعاد.

عمر خورشيد والجن

ومن جانبه أطلق صفوت الشريف شائعة عن علاقة عمر خورشيد بابنة أحد القادة السياسين، وأثناء رحيل عمر خورشيد من فندق الرولاند هو وزوجته بعد أن أحيا حفله هناك، فوجئ الثنائي بسيارة تطاردهما واصطدمت بهما لينتج عن هذا الحادث نزيف داخلى في مخ عمر خورشيد.

ومالا يعرفه الكثيرين أن الراحل عمر خورشيد كان يعلم بقصة وفاته المأساوية، من خلال الجن الذي كان قد رافقه في حياته قبل وفاته، وبدأت القصة وقتما سمع خورشيد بعض الأصوات في منزله وانقطعت الكهرباء.

ووقتها سمع صوت يحادثه ففر هاربًا خارج منزله، وفي اليوم التالي عاد ليجد الشموع لم تنطفأ بعد، وتردد ذلك الصوت على عمر خورشيد لأكثر من ليلة.

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وكشفت زوجته الراحلة مها أبو عوف في تصريحات سابقة لها إن الجن قال لعمر خورشيد: «وجهك معكوس على شظايا الزجاج، وعليه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال قاتمة سوداء»، وهذا هو الأمر الذي ربما لم يفهمه خورشيد في البداية لكنه تبين بعد ذلك بعد الحادث الذي انكسر فيه زجاج السيارة والمقصود بالبركان الأحمر كانت دمائه.