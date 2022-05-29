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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700728/جامعة-بنها-تكرم-العربي-لحصوله-على-وسام-الشمس-المشرقة-من-الإمبراطور-الياباني

كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، لحصوله على وسام الشمس المشرقة من الإمبراطور الياباني، بحضور أوكا هيروشي السفير اليابانى بالقاهرة، وتسوكازاكي دايسكيه المستشار الثقافي بسفارة اليابان بالقاهرة.

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وشهد التكريم الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات هندسة شبرا، وهندسة بنها، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب البشرى، والطب البيطرى والتمريض، والعلوم، والزراعة، والفنون التطبيقية، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، ومدير قطاع الوافدين بالجامعة، والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية بالجامعة ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سوسة أن المهندس إبراهيم العربي من النماذج المصرية المشرفة، مشيدا بمجموعات شركات العربي كأحد الشركات الوطنية الداعمة للصناعة المصرية.

الجامعة حريصة علي التواصل مع مجموعة العربي

وأشار سوسة إلى أن الجامعة حريصة علي التواصل مع مجموعة العربي كأحد قلاع الصناعة على كافة المستويات منذ أيام الراحل الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار.

من جانبه أعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بتكريم جامعة بنها، مشيرا إلى أن مجموعة العربي حريصة على التواصل مع الجامعة والاستفادة من مراكزها البحثية والعلمية بما يخدم الصناعة، مشيدا بخريجي جامعة بنها في التخصصات المختلفة والتي تخدم قطاع الصناعة.

توطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين

و أكد السفير الياباني أن هذا التكريم يأتي لما قام به العربي من إسهامات بارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، مشيرا إلى أن العربي ساهم بصفته رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهي أعلى منظمة تشرف على الغرف التجارية في مصر، وأيضًا بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، في التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية.

يشار أن وسام الشمس المشرقة، هو وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لغير اليابانيين الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي، وذلك تقديرًا لجهوده فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.