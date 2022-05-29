«إسكان الشيوخ» تناقش اقتراح النائب أحمد شعبان بشأن تنفيذ عدد من الوحدات الخاصة بالإيواء بمنطقة الإسكندرية..غدا

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700727/إسكان-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائب-أحمد-شعبان-بشأن-تنفيذ-عدد-من-الوحدات-الخاصة-بالإيواء-بمنطقة-الإسكندريةغدا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شعبان بشأن تنفيذ عدد من الوحدات الخاصة بالإيواء العاجل خاصة بمنطقة الإسكندرية القديمة(بحري – السياله - كرموز- غربال- محرم بيك).

دوت الخليج

«إسكان الشيوخ» يناقش اقتراح النائب أحمد شعبان بشأن تنفيذ عدد من الوحدات الخاصة بالإيواء بمنطقة الإسكندرية..غدا

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن الإنتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة بنهاية عام 2022.

الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد الأحمر

كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن التضرر من توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

وأكد تقرير اللجنة، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر في كافة المجالات، ويأتي الاهتمام بمواجهة المشكلات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تحقيق بيئة صحية آمنة.

وأوضح التقرير، أن الدولة المصرية تسعي جاهدة إلى النهوض بالمنظومة الصحية، بهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، كحق من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، فقد قامت الدولة في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإجراءات للنهوض بالرعاية الصحية، على رأسها النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة، خاصة في ظل وجود الفجوة التنموية بين الريف والحضر .

وأضاف: لذا وجهت الدولة اهتمامها نحو الريف المصري، خاصة الوجه القبلي للنهوض بمؤشرات الصحة في الصعيد، سواء من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات، وكذلك أولوية إدراج محافظات الوجه القبلي في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الصحية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويعد ذلك من خلال وجود بنية تحتية قوية لتقديم الخدمات الصحية على أكثر من مستوى، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بما يساعد على مواجهة الأزمات الصحية المفاجئة ، دون التأثير على خطة الدولة في تحقيق التنمية.