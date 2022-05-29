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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700726/وكيل-صحة-الدقهلية-يتفقد-امتحانات-الدور-الأول-للصف-الثالث-الثانوي-لمدارس-التمريض

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتي بدأت من السبت الموافق 28 مايو الجاري وتنتهي يوم الأحد الموافق 5 يونيو القادم، مقسمه على 37 لجنة ب 20 مدرسة تمريض في نطاق محافظة الدقهليه.

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ورافقه الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، واطمأن على حسن سير العمل وانتظام اللجان وحضور الطالبات.

وضع خطة لتأمين صحة وسلامة الطالبات

وصرح مكين أن مديرية الصحة بالدقهلية وضعت خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض أثناء أدائهن الامتحانات، واللواتي وصل عددهن إلى 742 طالبه، وتم توفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان الامتحانات من وجود اشراف صحى واطمئنان على الحالة العامة للطالبات وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان ومراجعة جميع اجراءات مكافحة العدوى.

وأكد وكيل الوزارة على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية، وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لإستقبال أي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.