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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700722/رئيس-جامعة-بنها-يستقبل-السفير-الياباني-بالقاهرة-لبحث-سبل-تعزيز-التعاون-بين-الجانبين

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، وتسوكازاكي دايسكيه المستشار الثقافي بسفارة اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

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وأكد "سوسة" حرص جامعة بنها على التعاون المشترك مع اليابان فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين الجامعات المصرية واليابانية واﻻستفادة من التكنولوجيا اليابانية في العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعة واحتياجات سوق العمل.

فيما أعرب سفير اليابان عن سعادته بهذا اللقاء وكذلك التعاون البناء مع جامعة بنها ، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية والجامعات المصرية وما حققته من مراكز متقدمة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

تنظيم يوم ثقافي ياباني بالجامعة

ومن ناحية أخرى شهد اللقاء مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية وجامعة بنها، وتنظيم يوم ثقافي ياباني بالجامعة، وكذلك مناقشة تجربة خريجي الجامعات اليابانية، بالاضافة الى بحث سبل التعاون وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

عرض تقديمي عن تاريخ جامعة بنها

كما تم مناقشة إمكانية دعم هيئة جايكا لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد، والتعاون في علوم الفضاء والمشاريع البحثية مع الجانب الياباني، كما تضمن اللقاء عرض تقديمي عن تاريخ جامعة بنها، وزيارة قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومشاهدة الحفل الخاص ببعض العروض الفنية والأنشطة الطلابية التفاعلية لقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب برعاية الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، والدكتور محمد أبو عرب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقدم الحفل معيدين وطلاب بالقسم بما ترك عظيم الأثر لدى السيد السفير الياباني ومرافقيه والحضور.

وجاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات هندسة شبرا ، وهندسة بنها، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والطب البشرى ، والطب البيطرى والتمريض، والعلوم، والفنون التطبيقية، والزراعة.

كما حضر، الدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية بالجامعة ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا الأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها ، ومدير قطاع الوافدين بالجامعة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة