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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /700720/محافظ-الدقهلية-يقرر-إحالة-159-محضرا-من-مخالفات-المخابز-للنيابة-العامة

أكد محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

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وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 159 محضر في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

شملت الحملات المرور على الأسواق والمحلات

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمحلات بنطاق مراكز شربين والمنصوره ومنية النصر والسنبلاوين ودكرنس والمطريه وبلقاس وأجا وميت غمر وكانت المحاضر المحررة عبارة عن 58 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و22محضرلإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 محضر تصرف في دقيق بلدى باجمالى 203 شيكارة، و2 محضر عدم اعطاء بون صرف، و8 محاضر عدم وجود قائمة أسعار، و7محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار، ومحضر تجميع سلع تموينية بمصنع حلويات، و18محضر لعدم الاحتفاظ بشهادة صحيه، و2 محضر جنح إدارة منشاة بدون ترخيص ومحضر توقف بدون أذن.

كما تم تحرير12 محضر عدم نظافة أدوات عجين، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر تصرف في السلع التموينية، و2 محضر جنح غش تجاري، ومحضر عدم وجود فواتير، و5 محاضر بيع بسعر مرتفع، و4 محاضر ذبح خارج السلخانه، وتم التحفظ على 55 كيلو لحوم، و520 كيلو سكر تمويني، و30 شيكارة ردة، و80 شيكارة علف، و10 شيكارة ردة، و150 كيلو سردين.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات من خلال المديريه لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة.

تكثيف حملات الرقابة التموينية

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.