هاني الناظر عن أنفلونزا الطماطم: مرض محدود.. وينتقل عبر لدغات الناموس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطماطم في الهند ليست كثيرة، موضحا أن بعض الأطباء اختلفوا في الحكم على المرض.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، تابع الناظر: "حتى الآن لن يتمكن الأطباء في الهند من تحديد سبب المرض، لافتا إلى أن الحالات ظهرت في ولاية بعينها في الهند ولم ينتشر فيها".

وأكد الناظر استشاري الأمراض الجلدية، أن المرض شكل من أشكال الحمى، والتي تحدث بسبب لدغات الناموس غير الموجودة في مصر، والمنتشرة في هذه الولاية في الهند.

وأشار الناظر إلى أن أنفلونزا الطماطم ليس وباءًا، بل مرض محدود وسينتهي، وهي عبارة عن طفح جلدي أحمر، نافيا الشائعات المرتبطة بين المرض والطماطم.