رئيس الوزراء: الدولة لم تحمل الزيادة الحقيقية في أسعار السلع على المواطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من الأزمات التي يمر بها العالم من نقص في السلع والامدادات، إلا أن الدولة المصرية لم تحمل الزيادة الحقيقية في أسعار السلع على المواطن.

وأضاف مدبولي، في حواره على فضائية "سكاي نيوز" الإخبارية مساء اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية وضعت في استراتيجيتها في التعامل مع الزمة الاقتصادية العالمية امتصاص الجزء الأكبر وتحميل الجزء الأقل على المواطن، وبالتالي كان التخطيط في الميزانية أن يكون هناك احتياطي مالي يسمح للدولة بالتدخل في الأزمات الطارئة.

رئيس الوزراء: المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع رغم الأزمة العالمية «مدبولي»: القطاعات المستهدفة في الشراكة بين مصر والإمارات والأردن وضعت وفق معايير فنية دقيقة «مدبولي»: نستهدف توفير 65% من احتياجات القمح محليا وليس لدينا مشكلة في استيراد أي كميات مطلوبة

وأشار إلى ان هناك احتياطي مالي 130 مليار جنيه خصصتها الحكومة المصرية تحسبا لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على نقص سلاسل الامداد والسلع حول العالم.