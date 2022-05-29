القوى العاملة: انتهاء ماراثون المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية العمالية غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرار ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، حتى تنتهي مساء غد الاثنين، حيث يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و1321 عاملًا.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أنه من المقرر أن تقام الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها اليوم 29 مايو الجاري، بمواقع العمل المختلفة، فضلًا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية، وغدًا الاثنين 30 مايو لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وأضاف وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية: إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة، ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال، واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية.

وأكمل وزير القوى العاملة: الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافي أي سلبيات، والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية في تلك الانتخابات.