التعليم ترفع قيمة تظلم نتيجة الإعدادية إلى 35 جنيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا إلى جميع مديريات التعليم، لرفع قيمة تظلم نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

وقررت الوزارة رفع قيمة تظلم الشهادة الإعدادية الى 35 جنيه بدلا من 20 جنيه للمادة الواحدة، وذلك للمناسبة مع اسعار الاوراق والاحبار المستخدمة، مؤكده انه بإمكان الطالب استرداد المبلغ في حال حصوله على درجات جديدة،

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية بدأت اليوم الأحد 29 مايو، تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسة عشر يوماُ من تاريخ إعلان النتيجة.

واستكمالا للخدمات التى تقدمها بوابة فيتو لجميع الطلاب وأولياء الأمور ننشر خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة وهي كالتالي:

-دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمتها 35 جنيه للمادة الواحدة.

-يتم الدفع بكنترول الإعدادية بالإدارة التعليمية التابعة لمدرسة الطالب.

-يتم تحديد يوم وموعد للاطلاع على صورة ورقة الاجابة.

-يوم الاطلاع يأتي الطالب وولى الامر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولى الامر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر.

-يقوم الطالب وولى الامر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولى الأمر.

-يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

-يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة التصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى.

-يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة الي مندوب الكنترول.

-يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الى موجه عام كل مادة لاعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى.

-يتم ارسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوم من انتهاء اخر موعد للتظلمات الى الادرات ويمكن الاطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لها.

-الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردوا المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي

-يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

-لايسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم.