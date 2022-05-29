الطيب: حب شعب بروناى للأزهر يعكس مكانته الحقيقية لدى هذه الشعوب

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حب شعب بروناى للأزهر وما يحظى به خريجو الأزهر فى هذا البلد الأصيل يعكس مكانة الأزهر الحقيقية لدى هذه الشعوب، لذلك فإن الأزهر يرحب دائمًا بالتعاون مع سلطنة بروناى ودعمها فى المجالات الدينية والعلمية والثقافية.





وأضاف الإمام الأكبر -خلال استقباله، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، وفدًا من جامعة السلطان شريف على الإسلامية بسلطنة بروناى، برئاسة حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس الجامعة-إنه يحمل فى قلبه الكثير من الحب لسلطنة بروناي، وهى من الدول التى يعتز الأزهر باستقبال طلابها وأئمتها لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته ومناهجه الوسطية المعتدلة. من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذا اللقاء، وأن فضيلة الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر يحظون بالمكانة اللائقة فى بروناى، ويحرص أبناء شعب السلطنة على إلحاق أبنائهم بالأزهر لما يقوم به من إعداد علماء وكفاءات تتبوأ مكانة ومناصب كبرى فى البلاد. وناقش الوفد مع شيخ الأزهر استقدام أساتذة من جامعة الأزهر لتدريس العلوم الإسلامية فى جامعة السلطان شريف على، وتعزيز التعاون العلمى بين الجامعتين.

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