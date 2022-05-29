عاجل.. عضو بـ العفو الرئاسى: خروج مجموعة من الشباب المحبوسين خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - كشف قال طارق الخولى عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن خروج مجموعة من الشباب المحبوسين على دفعات متتابعة خلال الساعات والأيام المقبلة، كثمرة من ثمار عمل لجنة العفو الرئاسى.





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