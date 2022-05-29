عاجل.. رابط قرعة الحج السياحى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة، أن الحج السياحى يتميز بتعدده وتنوع مستوياته التى تناسب شرائح المجتمع، ولكنها تتفق فى جودة الخدمات المقدمة للجميع. وأشارت إلى أنه تم تخصيص 6440 تأشيرة للحج الاقتصادى أى ما يعادل 70% من إجمالى عدد التأشيرات الممنوحة. وبلغ إجمالى التأشيرات التى تم تخصيصها للحج السياحى 9200 تأشيرة، و2750 تأشيرة للحج خمس نجوم. وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى 68660 شخصا، و9345 شخصا للحج خمس نجوم، و59315 شخصا للمستوى الاقتصادى. ولمعرفة نتيجة القرعة اضغط هنا.

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