رئيس الوزراء يعلن موعد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية، فلن تحتاج إلى منتجات أخرى مثل البنزين أو السولار، حيث سيكون لديها القدرة على تصنيعه فى مصر، ولكن ما سيتم استيراده هو الزيت الخام وتكلفته أقل.





وأضاف مدبولى، خلال لقاء مع قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الأحد، أنه تم وضع حوافز ضخمة لإطلاق برنامج لتوطين السيارات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى لتقليل فاتورة الاعتماد على النفط التقليدى. وأوضح أن مصر أطلقت أيضًا مشروعًا ضخمًا للطاقة الجديدة والمتجددة، وحاليًا 22% من الطاقة المنتجة فى مصر من الطاقة الجديدة المتجدة، ومن المخطط الوصول إلى 45% بحلول 2035م، وهو برنامج طموح من أجل تقليل فاتورة استيراد النفط، كما تم وضع خطة لترشيد استخدام الغاز على المستوى المحلى وإعطاء الفرصة للتصدير، حيث تم تصدير كميات إضافية منذ أكتوبر الماضى وهو ما عوض زيادة استيراد فاتورة النفط الخام. وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، ولديها البنية الأساسية لأعمال الإسالة لجميع الجيران وقارة أوروبا.

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