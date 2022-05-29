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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700686/تصل-لـ-252-درجة-تنسيق-التمريض-العادي-2022-بالمحافظات-وشروط-الالتحاق

تنسيق التمريض العادي 2022.. تشهد مدارس التمريض العادي إقبالًا كبيرًا من الطالبات، بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، لما تحمله تكل المدارس من مميزات عديدة، تتمثل في فرص العمل وحصول خريجي تلك المدارس على وظائف حكومية بشكل مباشر بالمستشفيات العامة، أو حتى المستشفيات الخاصة التي تحتاج إلى أعداد كبيرة تنضم لهيئة التمريض لديها.

دوت الخليج

ومع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وظهور النتيجة في غالبية المحافظات، تزايدة عمليات البحث من قبل طالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، حيث يرغبون في معرفة تنسيق التمريض العادي 2022، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالبات اللائي يردن دخول مدارس التمريض العادي 2022.

تنسيق التمريض العادي 2022 بعد الاعدادية

وينشر موقع دوت الخليج تنسيق التمريض العادي 2022، وذلك بالمحافظات التي أعلنت عن التنسيق ودرجات القبول بمدارس التمريض العادي 2022، والتي جاءت كالتالي:

1- محافظة القاهرة: 220 درجة. 2- محافظة القليوبية 246 درجة. 3- محافظة الدقهلية 244 درجة. 4- محافظة الشرقية 252 درجة. 5- محافظة الغربية: 234.5 درجة. 6- محافظة الأقصر: 195 درجة. 7- محافظة كفر الشيخ 220 درجة. 8- محافظة دمياط 200 درجة.

تنسيق التمريض العادي 2022

شروط القبول والالتحاق بمدارس التمريض العادي 2022

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالبات الراغبات في الالتحاق بمدارس التمريض العادي 2022، والتي تمحورت حول حسن الأخلاق والسلوك وعدم الزواج أثناء الدراسة وألا يقل العمر عند التقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة، إضافة إلى مجموع أخرى من الشروط نرصدها إجمالًا فيما يلي:

1- استلام المبلغ الإجمالي الذي تحدده الوزارة لحين قبولها. 2- أن يكون لدى الطالب المتقدم للتنسيق حسن الأخلاق والسلوك. 3- يجب أن يكون الطالب المتقدم للتنسيق مصريًا ومن أبوين مصريين. 4- عدم الزواج للطالبة أثناء الدراسة في مدارس التمريض. 5- ألا يقل عمر المتقدم لذلك التنسيق عن 15 سنة وألا يزيد على 20 سنة. 6- أن ينجح الطالب في الامتحانات الممنوحة له.

تنسيق التمريض العادي 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من خلال الدخول على موقع مديرية التعليم بالمحافظة التابع لها الطالب، واختيار خانة الخدمات الإلكترونية و الضغط على قسم نتائج الطلاب، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وإدخال رقم الجلوس، لتظهر بعدها النتيجة.