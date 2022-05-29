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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700685/خطوات-تسجيل-قراءة-عداد-الغاز-المنزلي-بتروتريد-شهر-يونيو-2022

تصدرت خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يونيو 2022، مؤشرات البحث على جوجل، حيث يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع شركة بتروتريد، ودفع فاتورة الغاز المنزلي قبل انتهاء المدة تجنبًا للغرامة.

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قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يونيو 2022 في مصر

بدأ المواطنون في البحث عن طريقة تسجيل قراءة الغاز المنزلي لشهر يونيو، حيث من المفترض أن تبدأ عملية التسجيل بداية من يوم 1 يونيو وحتى 20 يونيو، لمنع تراكم الفواتير وتجنبًا لدفع الغرامات.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يونيو 2022

وأوضحت شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنها وفرت تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو بواسطة كاميرا الهاتف المحمول؛ تسهيلًا على المواطنين، والذي يقوم بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة.

كيفية سداد فواتير الغاز المنزلي لشهر يونيو 2022 بتروتريد

ويتيح التطبيق الذي أطلقته شركة بتروتريد، إمكانية سداد فواتير الغاز المنزلي بعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2022، عن طريق:

- «البطاقات الإئتمانية - المحافظ الإلكترونية» على مستوى الجمهورية.

- يمكن سداد الفواتير من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات.

- من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

- من خلال تطبيق بيتروميتر.

- محفظة فون كاش البنك الأهلي، وبنك مصر.

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر يساعد في تطبيق إجراءات الحماية من فيروس كورونا، حيث يقلل من دخول عمال الغاز إلى المنازل لقراءة عداد الغاز المنزلي.

بدء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2022

وطالبت شركة بتروتريد، عملائها، بضرورة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو أولًا بأول منذ بداية الشهر وحتى يوم 20 يونيو؛ لمنع تراكم الفواتير، الأمر الذي قد يؤدي لمضاعفة قيمة الفاتورة الشهر المقبل.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر يونيو 2022

يمكن للمواطنين الدخول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر مايو 2022 من هـــنــــا.

أو من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من هــــنــــا.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2022

أوضحت شركة بتروتريد، أن على العملاء الاستمرار في تسجيل القراءات حتى يوم 20 يونيو عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إبلاغ القراءة عن طريق التليفون الأرضي والمتاح على موقع الشركة الرسمي.

- تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة . https://www.petrotrade.com.eg/web/

- التسجيل من خلال تطبيق الموبايل الذي أتاحته الشركة لعملائها.

- الإبلاغ من خلال مركز الاتصال المركزي على الرقم المختصر 1122.

- من خلال فروع شركات الخدمات البترولية على مستوى المحافظات.