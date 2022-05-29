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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700725/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-علي-مهران-بشأن-تشغيل-مستشفي-أبو-تيج-النموذجي-للحكومة

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة صباح اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مستشفي أبو تيج النموذجي، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

أوضح النائب علي مهران، في اقتراحه، أنه تم أنشاء مستشفى أبو تيج النموذجي بتكلفة ٢٧٧ مليون جنيه وبسعة 160 سرير وذلك لخدمة أهالي جنوب محافظة أسيوط بمراكز أبو تيج، وصدفا ، والغنايم ، وتم استغلال المستشفى في ظل جائحة كورونا كمستشفى للعزل في شهر أبريل ۲۰۲۰ ، بينما تم إخلاء كل مرضى كورونا من المستشفى منذ عدة أشهر، وتم نقل تبعية المستشفى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وحتى الآن لم يتم تشغيل المستشفى وأقتصر العمل بها علي العيادات الخارجية فقط ، مما يؤثر ذلك سلباً على تقديم الخدمة الطبية المرجوة في المراكز المذكورة بمحافظة أسيوط.

رأى اللجنة

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من النائب مقدم الاقتراح ومن الأعضاء استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض على اللجنة وهو ضرورة التنسيق أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومديريات الصحة بالمحافظات حتى يتم توحيد اللوائح الخاصة بهم ليصبح هناك تكامل وتوافق بين الأطراف.

توصيات اللجنة

فإن اللجنة توصي بـ بین الانتهاء من تجهيز المستشفى بجميع الأجهزة الطبية لاستعادة التشغيل بكامل طاقتها، قبل الموعد المحدد من قبل امانة المراكز الطبية المتخصصة، لتهيئة المستشفى لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.