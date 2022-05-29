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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700724/مرصد-الأزهر-القوات-المسلحة-قادرة-على-قطع-أي-يد-تمتد-إلى-أبناء-الوطن-ومقدراته

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العمليات العسكرية الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل عدد (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، ردًا على العملية الإرهابية التي نفذتها عناصر تكفيرية غرب سيناء، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري.

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ومرصد الأزهر إذ يشيد بكل الفخر والإعزاز والإكبار بتلك الجهود المتواصلة، وعزم القوات المسلحة المصرية على تجفيف منابع الإرهاب، وقطع أيدي كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي والمقدرات الوطنية، بالتوازي مع مواصلة البناء والتنمية، والاستمرار على سياسة (يد تبني ويد تحمل السلاح)، فإنه يؤكد ما ذكره سلفًا أن القوات المسلحة لا تدع دماء أبنائها بل تقتص لهم وتقطع أي يد تمتد إلى أبناء هذا الوطن ومقدراته.

وفد من سلطنة بروناي يبحث مع الإمام الأكبر تعزيز التعاون العلمي مع جامعة الأزهر

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد استقبل اليوم الأحد، بالمشيخة، وفدًا من جامعة السلطان شريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي، برئاسة حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس الجامعة.

من جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر إنه يحمل في قلبه الكثير من الحب لسلطنة بروناي، وهي من الدول التي يعتز الأزهر باستقبال طلابها وأئمتها لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته ومناهجه الوسطية المعتدلة، وأن حب شعب بروناي للأزهر وما يحظى به خريجو الأزهر في هذا البلد الأصيل يعكس مكانة الأزهر الحقيقية لدى هذه الشعوب، لذلك فإن الأزهر يرحب دائمًا بالتعاون مع سلطنة بروناي ودعمها في المجالات الدينية والعلمية والثقافية.

بدورهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذا اللقاء، وأن فضيلة الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر يحظون بالمكانة اللائقة في بروناي، ويحرص أبناء شعب السلطنة على إلحاق أبنائهم بالأزهر لما يقوم به من إعداد علماء وكفاءات تتبوأ مكانة ومناصب كبرى في البلاد. وقد ناقش الوفد مع شيخ الأزهر استقدام أساتذة من جامعة الأزهر لتدريس العلوم الإسلامية في جامعة السلطان شريف علي، وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين.