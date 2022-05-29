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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700723/بيومي-فؤاد-يكشف-عن-موعد-طرح-فيلم-مغامرات-كوكو

كشف الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، عن موعد طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «مغامرات كوكو»، حيث أنه من المقرر طرحه قريبًا.

دوت الخليج يرصد موعد طرح فيلم مغامرات كوكو.

بيومي فؤاد يروج لفيلم مغامرات كوكو

ونشر بيومي فؤاد ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورة له مع أوس أوس وشيرين رضا وعلق عليها قائلا:" فيلم "مغامرات كوكو"..سيناريو وحوار: إيهاب ناصر.. إنتاج: عمرو طنطاوى..مدير التصوير : محمد عزمى، قصة وإخراج: إسماعيل فاروق..دعواتكم قريبا باذن الله".

قصة فيلم مغامرات كوكو

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أس أس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، إخراج إسماعيل فاروق .

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كامل الدكتور البيطرى الشاطر المحب للحيوانات، والذى يواجه صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.

يستأنف فريق عمل مسرحية "عائلة تس" عروضهم بالسعودية وذلك خلال موسم جدة ، بداية شهر يونيو القادم، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر. المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي ، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.