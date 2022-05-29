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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700716/تعرف-على-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-بالمحافظات-خلال-24-ساعة-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

تعرف على فعاليات حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة.. صور

وفي البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظتي "مطروح – الإسكندرية"، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحي العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناولت الاجتماعات التنظيمية، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

وفي محافظة القاهرة، نظمت أمانة المهنيين للحزب بالمحافظة، المؤتمر المشترك حول التغيرات المناخية واثارها علي قطاعي الزراعة والبيئة، بالتعاون مع نقابتي العلميين والزراعيين، وناقشت الندوة دور العلم في مواجهه التغيرات المناخية التي تواجه العالم في هذه الفترة، وقد تم الاعلان عن البدء في تنفيذ برنامج مشترك بين "أمانة المهنيين بالقاهرة" والنقابات المهنية لنشر الوعي المناخي بين اعضاء أعضاء الحزب وتوعية المجتمع بمخاطر التغيرات المناخية، وتأتي هذه الندوة في اطار سلسلة من الندوات التي سوف تقوم بها "أمانة القاهرة" خلال الفترة القادمة، استعداد لاستضافة مصر قمة المناخ “cop 27 " المزمع عقدها في نوفمبر القادم في شرم الشيخ.

وفي إطار أخر، افتتحت أمانة مدينة بدر، أكبر معرضاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمحاربة غلاء الأسعار وشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين وارتياح فى الأسعار بالنظر لمثيلاتها فى الأسواق، ويخدم أحياء جنوب المدينة وهي: "الحى المتميز، الأول، الثالث، المنطقة المركزية، الأمل، والأحياء الصناعية"، ويضم المعرض "20 باكية" وتشمل جميع أنواع البقالة، اللحوم المجمدة، خضروات وفاكهة، المفروشات، الأدوات المنزلية، والعطارة أحذية، سلع غذائية، الملابس الجاهزة، وغيرها من باقى المنتجات".

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانات مراكز البدرشين وأبو النمرس، حملتها لليوم السادس على التوالي لمواجهة فيروس كورونا، حيث قامت بتنفيذ حملة للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا جرعة أولى من سن 12 سنة حتى 70 سنة، وفي إطار أخر، أطلقت أمانة قسم الجيزة، مبادرة في إطار اكتشاف المواهب الجديدة "تمثيلية- إبداعية"، في كافة مجالات الفنون.

وفي محافظة الغربية، أقامت أمانة مركز المحلة الكبرى، معرضاً لبيع الملابس الجاهزة والحريمي، تحت شعار "تيسير الزواج" وذلك بأسعار مخفضة، لمحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار، في قرية منشأة الأمراء.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مركز اشمون، احتفالية كبري لتكريم عمال المركز، بمناسبة عيد العمال في مختلف الإدارة الحكومية، وذلك بأحد القاعات الكبرى في المركز، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وحرص أعضاء الأمانة على توجيه الدعوة للجميع، وبدأ الحفل بتلاوة بعض أيات القرآن الكريم، ثم عزف السلام الجمهورية، وتلاها كلمة للمشاركين في الحفل، الذي استمر لمدة ساعتين، واختتم بابتهالات دينية، وتوزيع هدايا وشهادات التكريم لرموز العمال في أشمون.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.