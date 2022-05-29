انت الان تتابع تفاصيل خبر محمود حافظ لـ "دوت الخليج": اتفاجئت بمانشيتات إصابتي وأنا بصور وهذه حقيقة نقلي للمستشفى" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700715/محمود-حافظ-لـ-تحيا-مصر-اتفاجئت-بمانشيتات-إصابتي-وأنا-بصور-وهذه-حقيقة-نقلي-للمستشفى

انتشرت العديد من الأخبار والأنباء مؤخرًا عن إصابة الفنان محمود حافظ بتمزق في الأربطة بسبب بعض التدريبات في الجيم ولكن كشف الفنان حقيقة الأمر.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة الفنان محمود حافظ

حقيقة إصابة الفنان محمود حافظ

قال الفنان محمود حافظ في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “اتفاجئت بانتشار مانشيتات مكتوب بها إصابتي بتمزق في الأربطة وأخرين يقولون إصابة قديمة ولكن هذا غير صحيح ولم يحدث ولم يتم نقلي إلى المستشفى”.

وأضاف: “أنا بخير وبحالة جيدة وأصور حاليًا مشاهدي في فيلم خطة مازنجر وأحضر لأكثر من عمل جديد خلال الفترة المقبلة”، وفيما يخص انتشار شائعة إصابته خلال الساعات الماضية، رد قائلًا: “في إيه يا جدعان أنا كويس ومفيش أي إصابة”.

يشار أن الفنان محمود حافظ يصور حاليًا مشاهده في فيلم خطة مازنجر والذي يضم في بطولته كلا من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، أوس أوس، ياسمين رئيس، سما إبراهيم، مصطفى سعفان، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، ، اسماعيل فرغلى، وآخرين.

محمود حافظ فيلم خطة مازنجر

فيلم خطة مازنجر من تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله، كما يشارك الفنان محمود حافظ أيضًا في بطولة مسلسل “الشادر” الذي تعود به الفنانة ياسمين صبري للساحة الدرامية من جديد بعد طول غياب استمر لأكثر من عامين تقريبًا.

ويتولى إخراج مسلسل “الشادر”، المخرج سامح عبد العزيز ويشارك في بطولة العمل كلا من الفنانة ياسمين صبري، وطارق صبري والفنان الكبير أشرف عبد الباقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حافظ كان مشاركته في بطولة فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي والذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر وحقق به نجاحا كبيرًا وقت عرضه.

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يشارك في بطولة فيلم واحد تاني عدد من النجوم بجانب محمود حافظ وأحمد حلمي، مثل سيد رجب، وعمرو عبد الجليل وروبي ونسرين أمين وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف الذين ظهروا خلال أحداث الفيلم المتصدر شباك التذاكر وحقق أعلى الإيرادات.