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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700714/الشيوخ-يحيل-اقتراح-النائب-علي-مهران-بشأن-مبادرة-دعامة-الحياة-للحكومة

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة صباح اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي عبدالرحمن مهران، بشأن "مبادرة دعامة الحياة" للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

أوضح النائب، في مقترحه، أن جلطة الشريان التاجي مرض شديد الخطورة حيث أنه يعد من أهم أسباب الوفاة في العالم وفي مصر ويصاب به حوالي مائة ألف مريض سنوياً في مصر، كما أكد أن العلاج الأمثل لهذه الحالات هو التدخل الفوري بالقسطرة مع تركيب دعامة لفتح الشريان خلال الساعات الأولي من حدوث الجلطة وذلك بناء على توصيات جميع المؤسسات العلمية الدولية لذا سارعت العديد من دول العالم إلى تعميم هذا العلاج.

كما أفاد بأنه قد صدر قرار وزير الصحة والسكان بتشكيل اللجنة العليا للجلطات القلبية لتطوير هذه المنظومة، لكن للأسف لم يتم تفعيل نشاط اللجنة حتى الآن، كما تبين خلال الفترة السابقة من تطبيق العلاج وجود عقبات منها عدم وجود خطة واضحة لوزارة الصحة لتطوير منظومة العلاج وتأهيل الكوادر الطبية، وتقاعس العديد من المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة عن تطبيق هذا البروتوكول العلاجي بالرغم من توافر أجهزة قسطرة القلب بها مما يؤدى إلى حرمان عشرات الألاف من المرضى سنويا من تلقى الخدمة الطبية اللائقة مما يعرض حياتهم للخطر .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتراح برغبة يأتي في إطار تقييم هذه المبادرة ومناقشة العقبات التي تحول دون تطورها وتعميمها على نطاق واسع، في ظل غياب الربط والتواصل بين المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة مع المستشفيات التي تطبق هذه المنظومة، وعدم الاستغلال الأمثل لشبكات الإسعاف، بما يعمل على يحقق المستهدف من تطبيق تلك المنظومة العلاجية، وكذلك دراسة المقترحات التي تضمن نجاح هذه التجربة وتعميمها حتى يستفيد منها عشرات الآلاف من المرضي سنوياً في كل أنحاء الجمهورية .

رأى اللجنة

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من النائب مقدم الاقتراح ومن الأعضاء استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض على اللجنة، لارتباطه وتأثيره على حياة عشرات الآلاف من أبناء الوطن، الأمر الذي يستوجب عدم التهاون في مواجهته .

توصيات اللجنة

ولذا، فإن اللجنة توصى بـ:

-تبني وزارة الصحة سياسة واضحة تهدف للتوسع في هذا الاسلوب العلاجي من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الطبية لإتباع الارشادات والتوصيات العالمية وتفعيل هذه المبادرة وتعميمها على نطاق أوسع لتشمل جميع المستشفيات الحكومية والجامعية وتطبيق نظام الاعتماد والجودة .

- تفعيل القرار رقم 75 لسنة ٢٠١٨ الخاص بتشكيل اللجنة القومية للتدخل الأولى لجلطات القلب الحادة .

- وضع برنامج زمني لتطوير المستشفيات التي يوجد بها أجهزة للقسطرة لتمكينها من استقبال حالات الجلطة القلبية على مدار الساعة والتعامل السريع معها.

- وضع بروتوكول طبي موحد للتشخيص، وتطوير بروتكول العلاج الدوائي مع وجود ربط الكتروني بين المستشفيات وقاعدة بيانات قومية لجميع مرضي جلطات القلب.

- تطوير خدمات الإسعاف الحكومي، وتبني حملة قومية لتوعية المواطنين بمخاطر وأعراض جلطات القلب ومسبباتها وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.