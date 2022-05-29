انت الان تتابع تفاصيل خبر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700705/لينك-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بالدقهلية-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022، حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الدقهلية، خاصة بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابات لكل المواد تقريبًا اليوم الإثنين.

دوت الخليج

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022

وأوضح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه تم الانتهاء من تصحيح نسبة كبيرة من أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر اعتماد نتيجة الصف الثالت الإعدادي 2022 وإعلان أسماء الأوائل عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، واعتمادها من قبل المحافظ الدكتور أيمن مختار، بعد رصد درجات المواد كاملة، كما سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 في كافة الإدارات التعليمية بعد اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2022 الترم الثاني

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2022، خاصة بعد ظهورها في عدة محافظات أخرى، حيث تم اعتماد النتيجة رسميًا في محافظة الجيزة وجنوب سيناء.

وكثر البحث في الساعات الماضية عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية 2022، حيث من المتوقع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2022 رسميًا ظهر غدًا الثلاثاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أنه من المفترض أن تصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية والخطوات

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية، الدخول إلى موقع مديرية الدقهلية التعليمية واتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني فور ظهروها:

1- الدخول على موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة النتائج.

3- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة، والتي ستظهر للطالب بمجرد اعتمادها من المحافظ ورفعها على الموقع الرسمي لمديرية الدقهلية التعليمية.