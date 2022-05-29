انت الان تتابع تفاصيل خبر نواب التنسيقية يواجهون وزير التموين بمناقشات أزمة الغذاء: فوزي: لا يوجد ردع لجشع التجار..القناوى: تحديث البطاقات تسبب فى زحام ..فريد يطالب بالتحرير «صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - /700700/نواب-التنسيقية-يواجهون-وزير-التموين-بمناقشات-أزمة-الغذاء-فوزي-لا-يوجد-ردع-لجشع-التجارالقناوى-تحديث-البطاقات-تسبب-فى-زحام-فريد-يطالب-بالتحرير-صور

أحمد القناوي:ينتقد قرار الوزارة بتحديث بطاقة التموين : تسبب في زحام وتدافع

علاء مصطفي "نائب التنسيقية": الإعلام والتحول الرقمي ضرورة التعامل مع أزمة الغذاء

اكمل نجاتي: الحكومة نجحت في مواجهة أزمات كبري وعلينا تكثيف حملات التوعية

محمد فريد يطالب بتحرير التجارة : " المصريين ينفقون ثلث دخلهم على الغذاء"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، استعراض طلب المناقشـة العامـة المقدمة للدكتور علـي مصيلحي وزير التموين والتجـارة الداخليـة؛ لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وانتقد نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، خلو كلمة وزير التموين والتجـارة الداخليـة، من خطة واضحة لمواجهة جشع التجار في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن سعر الأرز في الفترة الاخيره مبالغ فيه والذى تجاوز سعرة ١٣ الف جنيه للأرز الشعير، مطالبين برؤية واضحة من وزارة التموين حول الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرين إلي ضرورة تكثيف التوعية بالأزمة الغذائية، وتوعية ودور جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

دوت الخليج

محمد فريد " نائب التنسيقية" يطالب بتحرير التجارة : " المصريين ينفقون ثلث دخلهم على الغذاء"

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التجارة الحرة وحرية تدفق البضائع والأموال عبر الحدود هو ما جعل عالمنا الحالي أكثر أمنا وسلما ورخاءا وتقدما.

وأضاف فريد، في كلمته أن حرية التجارة والأسواق تسببت في تحرير ملايين البشر من الجوع والعوز. وتابع :" الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار وإغلاق الموانئ الأوكرانية وقبلها الاغلاقات الكبيرة في الصين المستمرة إلى يومنا تتجلى لنا هذه الحقيقة ولكن بثمن شديد الفداحة في خسائر الأرواح والممتلكات، والمؤسف أن نرى في ظل هذه الأزمة دول تقوم بحظر الصادرات من السلع الغذائية أو تضع عوائق جمركية مما يزيد من حدة الازمة الغذائية التي باتت تهدد العالم و تضرب الأفقر والأكثر هشاشة".

واستطرد :" في هذا السياق قامت الحكومة تخصيص 90 مليار جنيه مخصصات الدعم السلعي مع أنه من المتوقع أن تكون تكلفة الدعم في العام المالي الذي سينتهي خلال أيام 98 مليار جنيه وهنا أود أن أسأل الحكومة هل هذه المخصصات نتيجة ما قامت به الحكومة من سياسات التحوط التي أعلنت أنها تدرسها في نهاية العام الماضي أم هي نتيجة وفورات من تنقية بطاقات التموين و ما هي خطة الوزارة نحو استمرار عملية التنقية خاصة في ظل هذه الأزمة حيث لا يجب ان يحصل غير مستحقي الدعم على الدعم بينما يضرب التضخم الأفقر والأكثر احتياجا"

وتساءل وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ:" ما هو موقف البورصة السلعية والتي كان من المقرر افتتاحها هذا العام التي من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في ضبط أسعار وتوافر السلع".

وطالب فريد بتحرير التجارة وإزالة العوائق الجمركية والغير جمركية خاصة على السلع الغذائية فمن غير المعقول أن تساهم الحكومة في زيادة تكلفة الحصول على المواد الغذائية على المواطنين في وقت ينفق فيه المصريين ثلث دخلهم الحصول على الغذاء".

أكمل نجاتي"نائب التنسيقية": الحكومة نجحت في مواجهة أزمات كبري وعلينا تكثيف حملات التوعية

و أشاد النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود الحكومية في اتخاذ التدابير لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية .

وقال نجاتي، " لقد نجحت الوزارة فى التخطيط الاستراتجي لمواجهة الأزمات الكبري ولدينا مخزون استراتيجي يكفي لمواجهة الأزمات التي يشدها العالم".

وأشار "نجاتي"، إلي ضرورة تكثيف التوعية بالأزمة الغذائية، وتوعية ودور جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتي تخاطب محدود الدخل".

ووجه "نجاتي" سؤالا لوزير التموين :" ما هي إستراتيجية وزارة التموين حال استمرار أزمة الروسية الأوكرانية وما هي استعدادات الوزارة لمواجهة استمرار الأزمة".

لمواجهة الشائعات.. علاء مصطفي "نائب التنسيقية": الإعلام أحد أدوات التعامل مع أزمة الغذاء

و قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أزمة الغذاء العالمية تحدي كبير يواجه الدولة المصرية نتيجة لاضطراب في سلاسل إمداد الغذاء وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سعر القمح عالمي في ظل اعتماد مصر على القمح الروسي و الأوكراني.

واضاف مصطفي، أنه في ظل التعامل مع أدوات العصر الجديدة أصبح الإعلام أحد أدوات التعامل مع تلك الأزمة في الوقت الذي يتأثر بهذه الأزمة

أكثر من ١٠٥ مليون مصري، حتى لا نترك المجال لأي مغرض يحاول تأويل أو خلق الأكاذيب للتأثير على المواطنين البسطاء وإصابتهم باليأس.

وشدد النائب، أن القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة يجب أن تكون سريعة في الرد على تساؤلات المواطنين ومواجهة الشائعات، ولا تكتفي بتغطية أخبار الوزارة أو الهيئات التابعة.

وتابع:" ضرورة الإستثمار في ملف التحول الرقمي لإتاحة البيانات والخدمات التموينية للمواطنين تخفيفًا على كاهل المواطن والتيسير عليه، ورفع المعاناة عنهم، وعدم إجبارهم على زيارة مكاتب التموين."

أحمد القناوي "نائب التنسيقية" ينتقد قرار الوزارة بتحديث بطاقة التموين : تسبب في زحام وتدافع

و انتقد النائب احمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب وزارة التموين تحديث البيانات لحاملي بطاقات الدعم.

وقال القناوي، أن هذا الطلب احدث أزمة وتسبب في زحام وتدافع أمام مكاتب التموين وأمام شركات الاتصالات لشراء قطاع منهم لخطوط محمول جديدة، لكى يلبوا متطلبات تحديث البيانات.

واضاف:" هذا الاجراء يسىء للوزارة، حتي وإن قامت بعد ذلك بمد فترة التسجيل وإتاحة التسجيل إلكترونيا، لكنه لا يعكس بأى شكل الجهود الحقيقية المبذولة لتفادى الأزمة العالمية غير المسبوقة، وتوفير السلع الاستراتيجية التي نستورد معظمها. "

وشدد القناوي، علي أن ملف التموين يتعامل مع الطبقات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع، إن هذة الفئة تحتاج من (يطبطب) عليها ويشعرها بالاطمئنان وبالاستقرار، لا أن يحدث بلبلة باجراءات كان يمكن تفاديها.

وطالب القناوي، الوزارة باختيار البدائل المناسبة في مثل هذا النوع من القرارات حتى لا نحدث مشكلات بلا داعي.

احمد فوزي "نائب التنسيقية": لا توجد مواجهة لجشع التجار.. وبعض الأسعار غير منطقية

و انتقد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلو كلمة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ من خطة واضحة لمواجهة جشع التجار في الآونة الأخيرة، والتي أصبح المواطن يعاني من الأسعار وعدم قدرته المالية علي مواجهة الارتفاعات المتتالية بشكل غير منطقي.

وقال فوزي، أنه كان يتمني رؤية واضحة من وزارة التموين حول الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل حديث عالمي عن أزمة عالمية كبيرة في سلاسل الإمداد وتوريدات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد فوزي، علي ضرورة تعاون وزراة التموين والزراعة وجميع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار واحكام الرقابة على الأسواق.

تجاوز سعره ١٣ الف جنيه.. محمد السباعى" نائب التنسيقية " يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز

و وجه النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على دورها فى مواجهة أزمة الغذاء العالمى فى ظل الظروف الذى مر بها العالم منذ جائحة كورونا وحتي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضاف " السباعى " فى كلمتة أمام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التموين بشأن سياسة الحكومـة بشـأن إجراءات مواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، أن القيادة السياسية تسير بخطة إستراتيجية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية .

وتساءل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن ارتفاع أسعار الأرز الفترة الاخيره والذى تجاوز سعرة ١٣ الف جنيه للأرز الشعير، مؤكدا أن السعر مبالغ فيه خاصة وأن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز .

وأشار " السباعى"، إلى أن تفاوت أسعار المواد الغذائية التى يواجهها المستهلك حيث يجد السلعة بأكثر من سعر فى منطقة واحدة، ويتعرض المواطنين لجشع التجار ونريد أن نستوضح الإجراءات التي تتخدها الحكومة فى تثبيت الأسعار بقدر الإمكان بحيث يكون السعر مناسب وعادل .

واختتم: " ما هو تأثير التغييرات المناخية على حجم إنتاجية الأراضى الزراعية؟"، مشيدا بدور الحكومة فى توفير السلع الإستراتيجيه، خاصة وأن أزمة الغذاء العالمى تواجهها كل الدول، معربا عن ثقته في تخطى مؤسسات الدولة الازمة.