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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - محمد السيد - 700721 /700721/بنك-سايب-Saib-يوفر-قرض-للأساتذة-الجامعيين-بقيمة-كبيرة-وفترة-سداد-طويلة 05:24 م - الأحد 29 مايو 2022 أعلن بنك سايب Saib عن توفير قرض للأساتة الجامعيين بقيمة كبيرة وفترة سداد طويلة، حيث يقبل الكثير منهم للحصول على القروض لسد احتياجاتهم، لذلك قرض بنك سايب saib شروطه بسيطة، ويوضح دوت الخليج تفاصيل قرض بنك سايب saib للأساتذة الجامعيين والشروط الأوراث المطلوبة للحصول عليه. قرض بنك saib للأساتذة الجامعيين فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.

قيمة القرض تبدأ من 10000 جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه.

سعر فائدة متناقص سنويا يبدأ من 22.5%.

سهولة سداد الأقساط عبر فروع البنك أو ماكينات ATM .

عمولة السداد المعجل 6% من المبلغ المراد بسداده.

المصاريف الإدارية 2.25%.

غرامة التأخر في سداد القسط 75 جنيها عن كل قسط متأخر. شروط بنك سايب saib على قرض الأساتذة الجامعيين ألا يقل صافي الدخل للمتقدم عن 3000 جنيه

ألا يقل السن من 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية مدة القرض

ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3000 جنيه.

ألا تقل مدة عمل المتقدم للقرض عن 6 أشهر. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأساتذة الجامعيين بنك saib بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

نموذج طلب قرض نقدي.

أصل شهادة دخل حديثة ومعتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري

صورة من كارنيه الجامعة حديث أو إفادة مكتوبة من الجامعة. بذلك يكون قد اتضح كل ما يخص قرض بنك سايب saib للأساتذة الجامعيين والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم عليه. تابع موقع دوت الخليج علي

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