جامعة الأزهر: غير مقبول لدينا دخول الطالبات والطلاب بِزِيّ مقطوع أو ليس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:30 مساءً - قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن هناك ضوابط وتعليمات لابد أن يلتزم بها طلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف، لاسيما أنهم قدوة للأخرين، فضلًا أن عن طالب الأزهر لابد أن يكون له سمة الأزهر.

وأضاف المتحدث باسم جامعة الأزهر، طلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف لابد أن يرتدوا زيًا مناسبا للمكان الذي ينتمون إليه، وبالتالي لا يصح أن يدخل الطالب إلى الحرم الجامعي ببنطلون مقطوع، أو بزي مزري وغير لائق.

وتابع الدكتور أحمد زارع: ولا يصح أن ترتدي طالبة الأزهر زيا غير منسابا للمكان التي تنتمي إليه، كما يجب أن تدرك كل طالبة هذا الأمر، خاصة أنها قدوة للأخريات.

وأشار المتحدث باسم جامعة الأزهر، إلى أن رئيس الجامعة وجه أساتذة الجامعة لنصح أي طالب أو طالبة يراها بظهر غير ملائم وتوجيه النصيحة بشكل أبوي، معقبًا: طلاب الأزهر لابد أن يكون مظهرهم وسلوكهم يتفق مع المبادئ التي يدرسونها.

وأكمل المتحدث باسم جامعة الأزهر: تعجب البعض من التعليمات التي تصدرها جامعة الأزهر في هذا الشأن غير مفهوم، حيث أنه من الطبيعي أن تحث الجامعة طلابها على ارتداء الزي المناسب، الذي يتلاءم ويناسب الحرم الجامعي.

وعلى جانب أخر، وجه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات في كلياتهم.

وشدد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على ضرورة مراعاة الآتي:

- تنظيم العملية الامتحانية من حيث المحافظة على النظام العام وعدم إهمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.

- دخول الطلاب والطالبات في اليوم الأول قبل وقت الامتحانات بوقت كاف، لمعرفة أماكنهم في اللجان.

- ضرورة وجود لوحات إرشادية في أماكن الإعلانات المخصصة بالكليات لتوجيه الطلاب وإرشادهم.

- ضرورة الالتزام بالمظهر العام في الزي بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد.

- توفير العدد الكافي من الملاحظين في كل لجنة.

- عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة للجان بشكل قاطع.

- ضرورة شمول أسئلة الامتحان لمفردات المقرر كله.

- مراعاة الأسئلة لجميع مستويات الطلاب وضرورة تناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة.

- تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات من حيث جودة التهوية وتوافر المياه وكل ما يؤدي إلى راحة الطلاب.

- ضرورة توزيع المعاونين من أعضاء هيئة التدريس على اللجان لمعاونة الملاحظين لضبط اللجان.

- ضرورة تواجد أستاذ المادة في نفس يوم الامتحان الذي تمتحن فيه المادة.