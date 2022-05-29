مدبولي: فاتورة استهلاك الطاقة تضاعفت وقادرون على مواجهة الأزمة الحالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:30 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن فاتورة الطاقة تضاعفت على مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة الأزمة الحالية.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع فضائية سكاي نيوز، أن مصر لديها البنية الأساسية لإسالة ونقل الغاز، موضحًا أنه كان هناك مناقشات مع الإمارات للشراكة بقطاع الغاز.

وتابع مدبولي قائلًا: خطتنا ستستمر بالعمل على ترشيد الاستهلاك المحلي وتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة من أجل توفير السلع الاستراتيجية، وهذا النوع من التكامل بالتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية الشقيقة هدفه تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وجزء آخر مهم وهو العمل على تعظيم صادراتنا.

في هذا السياق، أوضح مدبولي، أنه على الرغم من المحنة الشديدة التي يشهدها العالم لكن لدينا فرصة كبيرة مع نقص سلاسل الإنتاج في العالم كله، فمصر لديها الإمكانيات والبنية الأساسية لتزيد من صادراتها وتضاعفها، ولدينا هدف في الوصول بصادراتنا إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وتعقيبا على سؤال أحد الصحفيين حول مستوى التنسيق بين قيادة البلدين في مصر والإمارات، قال الدكتور مصطفى مدبولي: حقيقة ودون أي مجاملة، فإن هناك تنسيقا حقيقيا يتم على كافة المستويات بدءا من قيادتي البلدين التي تربطهما علاقة أخوة ممتازة، مؤكدًا أن التنسيق المتميز بين البلدين ما يمكننا من أن ننجز في أيام قليلة ما كان يفترض أن يستغرق شهورا أو سنوات.

فيما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على توجيهه بإنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات مبادرة الشراكة بين مصر والأردن والإمارات.

وأضاف خلال كلمته على هامش توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية والاقتصاد.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والأردن، وسفيري البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.