الارصاد: طقس غداً شديد الحرارة .. القاهرة تسجل 38 والصعيد 43 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 30 مايو حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من الصباح على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن ومحافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى بنحو 12 درجة بشكل متفاوت بين المحافظات الشمالية والجنوبية ومنطقة مصر الوسطى.

وتابعت الهيئة أنّ الشبورة المائية تتكون في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد والطرق المودية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري مع استمرار نشاط الرياح الشرقية بشكل متقطع على معظم مدن ومحافظات الجمهورية ما عدا السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذورة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على محافظات مصر:

القاهرة 38 23

الاسكندرية 32 21

وادي النطرون 37 22

طنطا 38 23

شبين الكوم 38 23

دمنهور 38 23

بلطيم 38 20

مطروح 28 20

السلوم 28 20

سيوة 38 22

بورسعيد 30 21

دمياط 29 20

الزقازيق 38 23

المنصورة 38 22

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 32 22

رفح 31 19

رأس سدر 36 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 32 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 33 24

راس حدربة 33 24