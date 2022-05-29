التضامن: يوم واحد فقط على انتهاء مدة سداد اشتراك الفائزين بقرعة حج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:30 مساءً - منحت وزارة التضامن الاجتماعي، الفائزين بالقرعة الإلكترونية، مدة أسبوع واحد فقط لسداد قيمة اشتراك رحلة الحج لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، والتي بدأت الاثنين الماضي الموافق 23 مايو، لتنتهي غدًا الاثنين، والبالغ عددهم نحو 3 آلاف مواطن.

وأوضح الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنه في حالة عدم سداد المواطن الفائز لقيمة الاشتراك البالغة نحو 87 ألف جنية، غير شاملة تذاكر الطيران، سيتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقًا لترتيب القرعة تلقائيا في حالة عدم سداد العضو الفائز الأساسي خلال المدة المحددة، مشيرًا إلى وجود عددًا من المستندات اللازمة لاستخراج تأشيرة حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالقرعة، حيث يتعين على الفائز إحضار شهادات تحرك من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا، وأصل جواز سفر صالح لمدة عام من من تاريخ 11 مايو 2022، وفيش جنائي مميكن موجه للحج وعدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء، بجانب استخراج شهادة Qr-code تثبت الحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى تقديم نتيجة فحص سلبي pcr لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن من ضمن المستندات اللازم تقديمها أيضًا شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة على أن يكون مدرج بها عددًا من التطعيمات، وهي: لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي، لقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 3 سنوات، علاوة على الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر، وأيضًا تقرير طبي معتمد ومختوم: صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد وكلى، أشعة عادية على الصدر، من إحدى مستشفيات التابعة للصحة.

وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر مغادرة أول فوج من أفواج الحجاج أراضي الوطن متجهين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، في 24 يونيو المقبل.